Ladrões de banco vistos na TV são presos em Correntina

A Polícia de Correntina (cerca de 900 km distante de Salvador) divulgou na última sexta-feira, 8, a prisão de três homens que roubavam terminais de auto-atendimento de agências bancárias através do computador. Fernando de Aguiar Pontes, Marcos Aurélio dos Santos Zaccaria e Renato Silva de Oliveira foram flagrados quando tentavam praticar a ação no Banco do Brasil do município.

A imagem dos acusados se tornou pública após vários telejornais nacionais divulgarem na sexta-feira, um furto na mesma modalidade cometida por eles em dezembro de 2012 no bairro da Urca, no Rio de Janeiro.

O delegado responsável pelo caso no interior baiano, Daniel Pinheiro, coordenador do Grupo Avançado de Repressão a Crimes Contra Instituições Financeiras (Garcif), disse que já manteve contato com a polícia fluminense, informando a prisão dos assaltantes.

De acordo com a Polícia Civil, os acusados foram presos depois que o alarme da agência do Banco do Brasil em Correntina disparou e uma guarnição da polícia militar flagrou Fernando com o computador conectado ao caixa eletrônico e uma bolsa contendo R$ 38,5 mil, já roubados do terminal.

Marcos e Renato conseguiram fugir, mas foram interceptados horas depois por uma barreira das polícias civil e militar no entroncamento das BRs 349 e 020, próximo à divisa da Bahia com Goiás. O delegado informou que esta modalidade de furto a caixa eletrônico com uso de computador é uma novidade no Estado e esta foi uma das primeiras prisões de ladrões que utilizam a estratégia.

Fernando também é acusado por corrupção ativa ao tentar oferecer toda a quantia roubada a um dos policiais militares em troca da liberdade. O dinheiro foi devolvido à agência e o veículo Fiat Linea, interceptado na fuga, foi apreendido. O carro é registrado em nome de outra pessoa e a polícia ainda investiga a procedência.

adblock ativo