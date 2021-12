Ladrão que furtou 5 residências em Arraial D'Ajuda é preso

Fabrício de Souza, conhecido como Zói, de 24 anos, teve mandado de prisão preventiva cumprido nesta segunda-feira, 22, por uma equipe da Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro (município situado no sul do estado, a 714 km de Salvador). Zói é acusado de cometer cinco furtos a residências, nos últimos dois meses, em Arraial D'Ajuda, segundo a polícia.

O criminoso foi identificado pelos investigadores com a ajuda de imagens do sistema de segurança de uma residência invadida por ele, no dia 6 de agosto deste ano. Zói será encaminhado ao presídio de Eunápolis, onde cumpriu pena, recentemente, também por crimes contra o patrimônio.

