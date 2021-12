Ladrão é preso graças a GPS

Horas após assaltar os passageiros do ônibus da empresa Turin, que fazia a linha Dias D'Ávila/Salvador, Jackson Monteiro Leite Paranhos, 20 anos, o Buldogue, foi preso graças ao GPS de um celular.



Ele foi localizado, por investigadores do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), na tarde desta sexta-feira, 21, na rua Pacheco, no bairro do Alto do Peru, com 17 celulares roubados, cinco relógios, dois fones de ouvido e R$ 313.



"O satélite bateu em cima. Fomos no lugar certo", diz um investigador sem se identificar.



No momento do crime, Buldogue estava com os primos Emerson Moura Nascimento Brito, e Tiago Moura do Nascimento, ambos de 19 anos. Quando foi preso, ele estava com a dupla, que conseguiu fugir.

adblock ativo