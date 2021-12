Laboratório tecnológico é inaugurado em Lauro de Freitas nesta terça

O município de Lauro de Freitas irá receber nesta terça-feira, 26, a inauguração da quarta unidade do projeto Include na Bahia. O Laboratório Tecnológico de Acesso Público será aberto, às 10h, no Projeto Crescer.

A iniciativa é implementada pelo Instituto Campus Party (ICP, em parceria com o Sebrae, Secretaria de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação (SECTI), Ministério de Ciência e Tecnologia (MCTIC), Prefeitura de Lauro de Freitas e patrocínio da ITS Brasil e Mauro Cardim.

“Os Laboratórios Include têm a missão de levar o ensino da tecnologia digital, bem como o manuseio de impressoras 3D, drones, robôs, óculos de realidade virtual, etc, a garotos e garotas de 10 a 18 anos que moram em áreas suburbanas e degradadas, que nunca teriam acesso a esse tipo de aprendizado”, explica Francesco Farruggia, presidente do Instituto Campus Party.

Além da unidade em Lauro de Freitas, ainda há três espaços na Bahia: dois em Salvador nos bairros da Paz e em Pernambués e também na cidade de Canudos. No Brasil há no Piauí, em Brasília e em Pato Branco (Paraná), e está com mais de 100 laboratórios em vias de instalação em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Natal, Alagoas e Rondônia.

O objetivo final é implementar cerca de 10 mil laboratórios nos próximos quatro anos.

O Include é um programa que tem como foco promover inclusão social e econômica para crianças e adolescentes de comunidades carentes, que são excluídos da tecnologia e que não tem a oportunidade de acesso a esse universo, além de empoderá-los dentro dessas comunidades.

Através de aulas de eletrônica, mecânica, sensores, robótica e programação, os alunos aprendem e são estimulados a desenvolver soluções para resolver problemas dentro das suas comunidades. E além disso, eles podem ser remunerados com ganhos monetários para ajudarem as suas famílias.

