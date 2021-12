Laboratório regional de saúde é inaugurado no interior do estado

O governador Rui Costa esteve nesta terça-feira, 5, no município de Luís Eduardo Magalhães para participar da abertura da Bahia Farm Show. Rui também inaugurou o Laboratório Municipal de Referência Regional (LMRR), local utilizado para realizar diagnósticos referentes à imunologia, hormônios e bacteriologia.

O LMRR irá atender 14 municípios da região. "Trata-se de um investimento muito importante para toda a região. Vamos ajudar a reduzir os custos das prefeituras, pois deveremos fazer muito mais exames do que eram feitos antes, mas a um preço menor. Garantimos equipamentos modernos e toda a estrutura", ressaltou Rui Costa, que também oficializou a entrega de viaturas para a região da Bacia do Rio Grande, beneficiando as cidades de Luís Eduardo Magalhães, com um veículo, e Formosa do Rio Preto e Barreiras, com dois veículos, cada.

