Kombi escolar que transportava indígenas é incendiada

Uma Kombi que fazia o transporte escolar de crianças indígenas foi incendiada no município de Prado (a 785 quilômetros de Salvador), extremo sul da Bahia, na noite desta terça-feira, 23. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar da cidade, a Kombi foi atacada por volta das 19h, em Cumuruxatiba (distrito de Prado), em uma estrada de terra que dá acesso a aldeia Cahy.

Em depoimento, o motorista da empresa Águia Brasil, Robson dos Santos Borges, contou à delegada substituta Rosângela Santos, que após perceber um problema no carro, desceu para "dar uma olhada", quando conseguiu ouvir homens gritando "vamos pegar, vamos pegar".

No momento, Robson, que estava acompanhado de tês crianças indígenas, abriu a Kombi e saiu correndo com todos. Depois do ocorrido, os bandidos atiraram contra o veículo e atearam fogo.

Segundo a delegada, não é uma surpresa algo deste tipo acontecer com os índios da aldeia Cahy, porque "eles já estiveram envolvidos com invasão de terras na região".

Até o momento a polícia não sabe a autoria nem a motivação do crime.

