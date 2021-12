Kit escolar de Jequié vira piada pelo tamanho da mochila dada aos alunos

O kit escolar entregue pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Jequié, no interior da Bahia, virou motivo de "piada" na internet por conta do tamanho da mochila em comparação ao tamanho dos estudantes. A "brincadeira" começou após a divulgação de imagens de crianças usando o acessório.

Um internauta encontrou uma irônica justificativa para o tamanho "gigante" da bolsa: "Vocês que não entenderam. Mochila para crianças é, na verdade, mochila para guardar crianças". Em uma imagem, inclusive, um aluno aparece dentro do acessório escolar.

"Memes" que circulam no Twitter transformam os alunos em Tartarugas Ninjas, personagens do jogo Mário Bros e paraquedistas.

A Secretária de Educação da cidade, apesar de reconhecer que o tamanho da mochila é desproporcional, informou que não vai tomar nenhuma providência no momento com relação ao acessório devido à licitação feita pelo governo municipal para a compra das bolsas escolares.

Em nota, o órgão municipal ainda afirmou: "o que chama atenção é que embora digam que é grande para as crianças, ainda seria pequena se usada para abrigar os relatórios contendo os péssimos índices herdados na educação local, que envolvem baixa matrícula, baixo Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), baixo Ioeb (Índice de Oportunidades da Educação Brasileira) e mais sério ainda, a baixa proficiência dos alunos da Rede Municipal de Ensino".

Citando que o Ministério da Saúde recomenda que crianças não carregarem mais de 10% de seu peso na mochila, a Secretaria de Educação ironiza e afirma que "parece que não tem como entregar a uma criança de creche uma mochila com tamanho ideal. Acreditamos que crianças de creche, tradicionalmente, não podem e não devem carregar suas mochilas que às vezes contêm roupa, toalha, fralda, merenda etc. Ou será que estas pessoas querem afirmar que os pais de hoje não estão servindo nem pra carregar a mochila de seus filhos?"

A mochila faz parte do kit escolar entregue para quase 18 mil alunos da rede pública de ensino da cidade no último dia 5 de maio. Além deste material, os estudantes também receberam camisa do uniforme e estojos. Os alunos estavam há quatro anos sem receber fardamento novo.

De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Jequié, cada mochila custa R$ 11,40, estojo R$ 2,57 e a camisa escolar R$ 6.

