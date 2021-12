Justiça suspende processo seletivo para o Samu em Feira

O processo seletivo para o preenchimento de 110 vagas para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Feira de Santana, que aconteceria este mês, foi suspenso atendendo uma liminar da Vara da Fazenda Pública. O juiz Roque Ruy Barbosa de Araújo deferiu o pedido feito em ação impetrada pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia (Seeb). Na decisão, o magistrado diz que caso não seja acatada, a prefeitura terá que pagar multa diária de R$ 2 mil reais.

"Conforme já havíamos anunciado na semana passada, entramos com várias ações, tanto no Ministério Público Estadual, quanto no Federal, além de uma ação que foi gerada depois da mobilização que fizemos na Câmara de Vereadores. Essa ação foi dada entrada na primeira vara da Fazenda Pública e a liminar saiu na sexta-feira, mas só tivemos acesso ao despacho hoje", disse o delegado do Seeb, Edclécio Mendonça.

Ele informou que além das denúncias, o Ministério Público Federal e do Trabalho verificou que existia várias irregularidades no edital do processo seletivo e que já havia alertado ao município através do secretário municipal de saúde, Getúlio Barbosa, e da coordenadora do SAMU, Maisa Macedo.

"Na reunião foi feito um acordo para que alguns itens do edital fossem refeitos, mas ainda existiam pontos que não foram contemplados, a exemplo da permanência da entrevista como critério decisivo na admissão do funcionário. A entrevista não deve ser o fator decisivo", afirmou.

O secretário municipal de Saúde Getúlio Barbosa informou que a decisão está sendo cumprida, mas frisa que até o momento a prefeitura não foi notificada da decisão. "Estamos esperando a notificação para entrarmos com o recurso da defesa, até que o juiz se pronuncie sobre isto, o processo seletivo está suspenso, como determinou o judiciário", frisou.

O Processo Seletivo Simplificado do Samu prevê o preenchimento de 110 vagas, distribuídas entre os cargos de médico (17), enfermeiro (8), técnico em enfermagem (40), condutores (40) e assistente administrativo (5). As inscrições foram encerradas no dia 30 de novembro. A contratação do pessoal selecionado é imediata, tendo em vista a implantação da regionalização do órgão, que passará a atender 27 municípios.

