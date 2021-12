Justiça suspende desconto em contas de água em Itabuna

Uma decisão da presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, suspendeu os efeitos da liminar concedida em ação civil pública que concedia desconto de 60% nas contas de água da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa), em Itabuna - cidade do sul baiano que enfrenta crise hídrica desde outubro de 2015.

A decisão foi publicada na edição desta quinta-feira, 7, do Diário da Justiça Eletrônico. De acordo com o documento, a desembargadora deferiu "parcialmente" o pedido de suspensão dos efeitos da liminar requerido pela Emasa e a prefeitura de Itabuna.

A liminar fora obtida pelo Ministério Público do Estado (MP-BA), que ajuizou a ação civil pública contra o município e a Emasa, por conta de fornecimento de água imprópria ao consumo - com índices de cloreto acima do recomendado pelo Ministério da Saúde -, expondo a população a riscos. Procurado por A TARDE, o MP-BA informou, via assessoria, que a instituição "não comenta decisão judicial".

No documento, a desembargadora explicitou que a ordem judicial de desconto de 60% no valor das faturas fundamentada somente "no vício de qualidade de serviço, sem estudo técnico adequado para fixar o referido percentual", pode comprometer a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Itabuna.

"É que, malgrado a água fornecida seja imprópria para o consumo humano, mas apenas para o uso doméstico, a concessionária adotou medidas alternativas para o fornecimento de água potável mediante a contratação de caminhões-pipa e aquisição de tanques, o que demandava investimentos imediatos", ressalta.

Em seguida, ela afirma que, desta forma, o desconto "fere a economia pública, porquanto pode comprometer o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão e, por conseguinte, a própria prestação". Maria do Socorro ressalta, ainda, o longo período de estiagem na região, "que exige maiores investimentos para a solução da crise hídrica".

A pedido de A TARDE, o advogado Matheus Brito analisou a decisão da desembargadora e afirmou que a determinação gera uma situação ainda mais complicada. Muitos moradores estão sem pagar a conta desde dezembro de 2015 e a liminar dava 60% de desconto nas contas por conta da qualidade da água ofertada.

"Como a decisão foi parcial, a desembargadora suspendeu o desconto, mas deixou que a empresa não pode negativar o nome das pessoas nem cortar o fornecimento da água. Tudo isso enquanto a ação civil pública não for julgada", destacou.

Prejuízos

Uma nota publicada no site da Emasa ressalta a decisão judicial. O pedido de suspensão da liminar foi apresentado pela empresa e pela Procuradoria Geral de Itabuna por conta de "graves prejuízos econômicos e financeiros que acarretava, inclusive com reflexos na prestação de serviços". A empresa ainda informou que distribuiu comunicado no qual "apela aos consumidores" para pagarem as contas em aberto.

O diretor da Emasa, Ricardo Campos, disse que a decisão foi "acertada" porque mantém a sustentabilidade econômica da empresa. O desconto, disse ele, pode paralisar as atividades. "Teríamos um prejuízo até o final do ano de mais de R$ 24 milhões", avaliou.

Campos não soube informar quantas pessoas estão com contas em atraso, mas disse que a média dos atrasos é de quatro contas. Sobre a água com cloreto, ele ressaltou que é para uso doméstico: "Em resumo, é melhor tê-la do que não. Noventa por cento da água é para uso doméstico, 10% é para cozinhar e beber".

