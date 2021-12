Justiça proíbe retirada de árvores para obras em Feira

A novela do Bus Rapid Transit (BRT) em Feira ganha mais um capítulo. A juíza Karin Almeida Weh de Medeiros da 3ª Vara da Justiça Federal, concedeu liminar a favor de uma ação popular que se põe contra as obras.

Na decisão, proferida dia 28, o município está proibido de retirar árvores para a execução das obras de implantação do projeto. O descumprimento da determinação é passível de multa de R$ 5 mil por árvore arrancada. A magistrada deu o prazo de 5 dias para o município apresentar defesa.

A decisão é válida até a apreciação completa da ação. A ação popular é de autoria de quatro cidadãos feirenses e foi impetrada no dia 27. O advogado Sizino Oliveira, que representa os autores, diz que as obras podem causar dano irreversível ao meio ambiente e ao patrimônio da cidade e não atende aos interesses da população.

"Na visão jurídica, o projeto é uma aberração. Ele descumpre os artigos 182 e 183 da Constituição Federal que trata da política urbana e o estatuto da cidade, além de descumprir também o artigo 225 que trata de legislação ambiental", explicou. Na ação é pedida a suspensão definitiva do projeto, mas que, segundo Oliveira, a liminar já é uma vitória.

"A recolocação das árvores é algo que não tem como ser feita a curto prazo. Por isso ser uma vitória a obtenção da liminar", observou. "Prova de que o projeto é todo errado é que entramos com a ação num dia e, no outro, a juíza já concedeu a liminar", disse.

O secretário municipal de Planejamento, Carlos Brito, disse que a liminar não impede a continuidade das obras, já que não há necessidade imediata de remoção de árvores. Disse ainda que o município apresentará a defesa dentro do prazo.

As obras do BRT estavam paradas há mais de 50 dias devido à ocupação de um canteiro de obras e ao bloqueio de recursos pela Caixa Econômica Federal, em cumprimento a determinação do Ministério das Cidades. As obras foram reiniciadas na segunda -feira, dia 26.

O projeto inicial previa a retirada de 162 árvores das avenidas Getúlio Vargas e Maria Quitéria, mas, no projeto de execução, esse número foi reduzido para 121, já que as estações serão construídas nos antigos retornos e no espaço Marcus Moraes. Das árvores retiradas, 90% serão replantadas nos dois parques municipais da cidade.

"Os outros 10% são árvores que já estavam no final da sua vida útil", afirmou o secretário, ao destacar que, ao final das obras, será executado o projeto de compensação ambiental, com a plantação de 850 novas árvores ao longo das avenidas Getúlio Vargas, Maria Quitéria e João Durval.

El Niño

O engenheiro químico e ambiental Edielson Neiva lembra que essas medidas não são suficientes. "Devido ao fenômeno el Niño, este inverno foi o mais quente dos últimos 30 anos e as árvores podem reduzir o calor, além da sua importância na absorção de CO2", diz. "Mesmo com a compensação, o impacto ambiental é enorme. As novas árvores só estariam aptas a oferecer esse benefício dentro de 30 a 40 anos".

