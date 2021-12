Justiça pede prisão de autor de atentado com bomba caseira

A Justiça decretou, a pedido do Ministério Público estadual (MP-BA), a prisão preventiva de Anderson de Oliveira Lopes, acusado de atirar um artefato explosivo, fabricado por ele, dentro de uma lanchonete no último dia 8 de agosto, em Jacobina (a 330 km da capital).

A explosão deixou cinco pessoas feridas, entre elas, uma criança e uma adolescente.

A decisão do juiz Joanisio Dantas Júnior acatou os argumentos da promotora de Justiça Milena Moreschi de Almeida, autora do pedido de prisão, e da denúncia contra Anderson, de que a permanência dele em liberdade poderia afetar a ordem pública e a instrução criminal.

Ex-namorada

A promotora destaca que uma das vítimas, a ex-namorada de Anderson, teria se mostrado temerosa por ele continuar solto, com receio de falar sobre o acusado.

De acordo com o inquérito policial que fundamenta a denúncia do MP, Anderson arremessou o artefato (uma bomba junina, amarrada a uma garrafa pet cheia de gasolina) por não aceitar o término do namoro.

No momento do atentado, a ex-namorada se encontrava acompanhada do pai e de mais três pessoas, dentro do estabelecimento. As vítimas sofreram queimaduras de 1º e 2º graus e a lanchonete ficou destruída. Anderson é acusado de tentativa de homicídio, por motivo torpe.

Lanchonete fica localizada na Praça Dois de Julho (Foto: Bahia Acontece)

