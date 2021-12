Justiça não acata ação civil movida pelo MP contra a Coelba

A justiça baiana considerou como indeferido, nesta terça-feira, 23, a do ação civil Ministério Público (MP-BA) contra a Coelba. O pedido foi movido pela promotora Joseane Suzarte.

De acordo com a juíza Daniela Guimarães Andrade Gonzaga, da 13ª Vara de Relações de Consumo, os dados comprovam a correta atuação da Coelba no que diz respeito à prestação dos serviços à população mesmo durante a pandemia.

Daniela ainda reconheceu que as reclamações coletadas no inquérito não são referentes ao período da pandemia, e sim, ao ano de 2019. Sendo assim, não houve delimitação do alcance do respectivo processo.

A concessionária de energia ainda informa que, em função do isolamento social e seguindo as orientações das autoridades de saúde, ampliou os canais digitais e incluiu o atendimento via WhatsApp (71 3370-6350) e por e-mail (atendimento.coelba@neoenergia.com).

