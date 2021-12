Justiça modifica 1ª decisão da reforma trabalhista contra funcionário na BA

O primeiro processo julgado no País após a aplicação da Reforma Trabalhista teve sua decisão modificada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. A informação foi divulgada pelo órgão nesta terça-feira, 5. O autor da ação - um trabalhador rural que havia sido condenado pela 3ª Vara do Trabalho de Ilhéus a pagar R$ 8,5 mil, equivalente a 10% sobre o valor dos honorários dos advogados da empresa - recebeu o benefício da Justiça gratuita e não precisa mais pagar o valor.

A decisão foi tomada pela maioria dos votos da 1ª Turma do TRT5, após o Ministério Público do Estado e o autor entrarem com um recurso solicitando a modificação da setença. Ele havia entrado na Justiça do Trabalho para solicitar indenização de R$ 50 mil por danos morais, alegando acidente de trabalho. A medida ainda cabe recurso.

Relembre o caso

O trabalhador, que morava na Fazenda São José, zona rural de Ilhéus, foi baleado por ladrões que invadiram a propriedade. Após o caso, ele entrou na Justiça para pedir acidente de trabalho. Para o relator, desembargador Edilton Meireles, “não competia ao demandado prestar segurança ao autor na residência deste, já que o local era diverso do trabalho”.

O reclamante e o MPT recorreram da condenação de pagamento de honorários advocatícios. Para eles, a lei processual nova não se aplica aos processos em andamento.

Segundo o desembargador, o direito ao honorário advocatício surge com a sentença. No caso do advogado não praticar qualquer ato na vigência da lei nova, descaberia tal condenação. Praticando ato, caberá ao juiz considerar o trabalho realizado.

