Justiça investiga adoção ilegal de gêmeos em Itapetinga

A polícia da cidade baiana de Itapetinga (a 538 km de Salvador) e a Justiça investigam a possível adoção ilegal de duas crianças recém-nascidas, que são gêmeas. A denúncia chegou à Justiça pela Polícia Civil e os bebês já estão na Vara da Criança e Juventude. Os irmãos, uma menina e um menino, têm apenas dois meses.

A suspeita é que a avó materna tenha entregado as crianças a um casal, que não teve os nomes revelados, no aeroporto da cidade no sábado, 9. O casal, então, teria levado os bebês de avião para Eunápolis, no sul do estado, informou o assessor jurídico da Vara da Infância e da Juventude de Salvador, Marcel Mariano, após conversa com a juíza Mirna Fraga, da Vara da Infância e Juventude de Itapetinga.

Por determinação da Justiça, as crianças foram levadas à Vara da Criança e Juventude da cidade e estão aos cuidados de uma família acolhedora, já que a cidade não tem um abrigo.

Ainda segundo o assessor, o casal alegou ter autorização da mãe das crianças para viajar e apresentou um documento assinado. Os pais, que não foram identificados, negaram essa informação.

A polícia também investiga a versão de que a criança teria sido entregue para a realização de um tratamento médico em outra cidade, disse Mariano.

A reportagem do Portal A TARDE tentou contato com a Polícia Civil de Itapetinga, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

