Justiça interdita carceragem de delegacia por superlotação

A carceragem da Delegacia de Polícia de Luís Eduardo Magalhães (Depol), no oeste baiano, foi interditada provisoriamente e parcialmente pela Justiça na segunda-feira, 23, após um pedido do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA). Foi determinado que os presos que excedam o número de 20 custodiados deverão ser transferidos para outros estabelecimentos penais, em condições de segurança e salubridade, no prazo máximo de 40 dias.

A decisão foi tomada pelo juiz Flávio Ferrari, ele determinou também, que as obras necessárias para a carceragem sejam realizadas no prazo máximo de 200 dias, garantindo assim "os direitos mínimos dos presos, bem como condições de higiene, salubridade e segurança". Caso o Estado não cumpra a decisão uma multa de R$ 5 mil por dia deve ser aplicada.

De acordo com os promotores André Bandeira Queiroz, George Elias Pereira e Márcio Guedes, do MP-BA, a Depol possui capacidade de custodiar 12 pessoas, no entanto abriga 65 presos. Essa situação implica "em diversos outros problemas, como completa ausência de higiene nas celas, disseminação de doenças entre os presos, fugas e/ou tentativas de fuga em massa, inexistência de carceragem apropriada para mulheres e adolescentes", destacaram os promotores.

