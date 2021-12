Justiça Federal na Bahia volta com atividades presenciais nesta segunda

A Justiça Federal na Bahia anunciou que vai retomar as atividades presenciais na próxima segunda-feira, 5. A volta das atividades presenciais vai acontecer em etapas, sendo iniciada a etapa preliminar e poderá se estender até 17 de novembro.

Na data, serão retomados os prazos dos processos físicos e os serviços, nas unidades que forem constatadas condições sanitárias e de atendimento de saúde pública, bem como os recursos para o retorno seguro.

Segundo a o órgão, ainda não há previsão de retomada das atividades presenciais nas subseções de Ilhéus, Itabuna e Teixeira de Freitas, no sul e extremo sul do estado. As seções e subseções judiciárias que não apresentam condições de iniciar a etapa preliminar deverão apresentar novas avaliações das condições sanitárias e de atendimento de saúde pública.

