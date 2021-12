Justiça eleitoral faz plantão para recadastramento biométrico este fim de semana

Dezenove zonas eleitorais realizam atendimento extraordinário neste sábado, 7, e domingo, 8, na Bahia. O horário de funcionamento e os atendimentos depende da zona eleitoral.

O intuito da ação é facilitar o acesso ao serviço de recadastramento biométrico.

De acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o procedimento é obrigatório e quem não fizer o cadastro das digitais terá o título cancelado.

É preciso estar com o título regularizado para participar das eleições de 2020. Sem o título, o cidadão fica com restrições em cadastro de recebimento de benefícios sociais, impossibilita nomeação em cargo público, dificuldade para obter empréstimos em instituições públicas, entre outras questões.

Para realizar a biometria, o eleitor precisa levar documento com foto, comprovante de residência atualizado e o título eleitoral (caso possua). Homens entre 18 e 45 anos, que vão fazer o primeiro título de eleitor, precisam apresentar o documento de quitação junto a Justiça Militar.

No site do TRE estão disponíveis as cidades que vão realizar o plantão.

