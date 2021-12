Justiça do Trabalho suspende audiências nesta terça-feira

As sessões, audiências e prazos nesta terça-feira, 16, no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT5-BA), foram suspensas na Bahia.

Segundo a assessoria de imprensa, problemas técnicos na rede elétrica afetaram a operacionalidade dos sistemas de processos judiciais eletrônicos (PJe) e administrativos e, também, serviços de telefonia e internet.

As Secretarias da Varas e setores administrativo vão prestar atendimentos ao público normalmente (8 às 18h).

