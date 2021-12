Justiça determina reparo em acesso a aeroporto

A cratera aberta pelas águas das chuvas em janeiro deste ano na margem da BA-826, na estrada de acesso ao aeroporto de Barreiras (a 858 km de Salvador), deve ter os reparos iniciados nesta terça, de acordo com nota divulgada pela Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia (SIT) nesta segunda, 2.

A reportagem publicada no Portal A TARDE e na edição impressa do Jornal A TARDE, em dia 16 de abril passado, foi anexada à ação civil pública (ACV) movida pelo Ministério Público Federal (MPF) na Justiça Federal, cobrando celeridade na solução do problema.

Com o início dos trabalhos de recuperação, o órgão, que anunciou, em abril, que estava em fase de produção de um projeto para corrigir o problema, cumpre a determinação da Justiça Federal em atendimento a um pedido de tutela provisória antecipada, solicitada na ACV pelo procurador da república João Paulo Lordelo.

Com base em investigações e pelo perigo iminente, o MPF pediu urgência não apenas na correção do buraco que está com cerca de oito metros de profundidade, mas também a iluminação pública na extensão dos 9 km da rodovia, grande trecho dentro de área de preservação permanente.

Segundo a gerente do aeroporto, Karla Catalice, o local dispõe de dois voos noturnos, e os usuários da via reclamam que já era perigoso passar pela estrada à noite, considerando que o aeroporto fica no topo da Serra da Bandeira e na subida íngreme, a velocidade sempre é reduzida, facilitando a ação de assaltantes no escuro.

A situação se agravou com a abertura da cratera, que há três meses deixou um trecho com mão única, porque a erosão derrubou o acostamento e chegou ao asfalto, comprometendo a segurança dos usuários.

Durante o inquérito, o procurador da República ouviu a gerência do aeroporto, usuários da rodovia, os responsáveis pela construção da estrada, a prefeitura municipal de Barreiras, dentre outros órgãos. Na ACV, ele pediu que o estado conserte o buraco e o município implante a iluminação pública ainda este mês "por se tratar de área urbana".

Trafegabilidade

Conforme nota da SIT, "os serviços de manutenção visam melhorar a trafegabilidade da estrada e preveem, ainda, o serviço de escalonamento lateral (preenchimento por camadas de cascalho) para recuperar o aterro cedido". Até o fechamento desta reportagem, a prefeitura de Barreiras não se manifestou sobre o assunto.

