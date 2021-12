Justiça determina reintegração de Marco Prisco à PM

Uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) determinou a reintegração de Marco Prisco ao quadro da Polícia Militar (PM) após 13 anos. O governo do Estado tem 30 dias para cumprir a decisão da Justiça. O TJ decidiu por unanimidade a reintegração do atual deputado estadual.

Prisco foi demitido da corporação em 2002 por envolvimento em movimento grevista. Ele também liderou a última greve da PM na Bahia, em abril de 2014.

O deputado entrou com pedido de reintegração no TJ em 2010, quando foi sancionada a Lei de Anistia, pelo ex-presidente Lula, que determinou a reintegração de militares punidos por participar de movimentos reivindicatórios.

Em nota enviada à imprensa, Prisco comemorou a decisão do TJ-BA. "Depois de anos lutando, voltarei a vestir a farda da minha categoria. Sou militar de coração e alma", afirmou.

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) informou que aguarda a notificação do processo, para só então adotar as providências cabíveis.

