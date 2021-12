Justiça determina que greve dos médicos de Camaçari é ilegal

A Justiça decretou a ilegalidade da greve dos médicos do município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), que já dura dez dias. A decisão foi expedida na manhã deste sábado, 2, pela desembargadora Maria do Rosário, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA). As UPA´s de Arembepe, Monte Gordo, Nova Aliança e Vila de Abrantes tiveram os atendimentos prejudicados pela paralisação.

A greve ocorre desde o dia 23 de dezembro e tem como principal motivo a falta de condições de trabalho, segundo o Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindimed). O presidente da entidade, Francisco Magalhães, disse que as unidades do município passam por problemas. "Os médicos estão trabalhando em condições precárias. Os problemas vão desde falta de materiais básicos, como dipirona e gaze, além da falta de segurança", disse.

Já a prefeitura de Camaçari denunciou que o sindicato proibiu a contratação de médicos em caráter excepcional para o período de greve. O sindicato rebate a acusação, informando que um dos artigos do Código de Ética dos profissionais da área de medicina, proíbe a contratação de novos médicos para substituir outros que estão em greve.

O TJ-BA definiu uma multa diária de R$ 50 mil por dia caso os trabalhadores não voltem as atividades. O Sindimed diz que irá recorrer da decisão.

Denúncia

Duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) foram atacadas por um grupo de cinco pessoas na madrugada da última quinta-feira, 31 de dezembro. Eles buscavam atendimento médico nas unidades de Arembepe e Monte Gordo para um jovem que estava em estado grave. Ao chegar em ambos os locais não conseguiram atendimento, pois, segundo a prefeitura, não havia médicos nas unidades.

Um porta foi destruída no ataque a uma das UPA´s. (Foto: Cidadão Repórter | Via Whatsapp)

Em decorrência da revolta causada pela falta de atendimento nas duas UPA´s, portas, divisórias e ambulâncias foram danificadas. Profissionais de saúde também foram ameaçados pelo grupo. É o que conta uma servidora que não quis se identificar. "Um funcionário daqui chegou receber um murro ", falou a mulher, que ainda contou que o grupo prometeu uma possível represália, após o falecimento do jovem. "Eles disseram que se o rapaz morresse iriam voltar atirando em todos aqui", afirmou.

Vidro quebrado de uma das ambulâncias atacadas. (Foto: Cidadão Repórter | Via Whatsapp)

Um cirurgião dentista chegou a ser interpelado por um dos integrantes do grupo recebendo diretamente ameaças de morte. Diante disso, o Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) emitiu nota na sexta-feira, 1º, em repúdio à violência sofrida pelo profissional. "Além dos danos materiais, a equipe de profissionais ficou muito abalada por ter sido agredida e ameaçada de morte em seu ambiente de trabalho. Esperamos providências imediatas pelos órgãos responsáveis e reafirmamos nosso compromisso com a equipe odontológica", diz um trecho da nota.

A prefeitura de Camaçari diz que mantém seguranças patrimoniais em todas as unidades. Sobre a segurança no entorno das UPA's, a reportagem de A TARDE entrou em contato com Polícia Militar para saber como funcionam os procedimentos de segurança nessas localidades, mas não obteve retorno até o final desta publicação. A 33ª Delegacia Territorial (DT/Monte Gordo) investiga o caso.

