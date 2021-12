Justiça determina demolição do Presídio Ariston Cardoso em Ilhéus

Após quatro anos da Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA), a 1ª Vara da Fazenda Pública determinou a imediata interdição e demolição do Módulo I do Presídio Ariston Cardoso, em Ilhéus.

De acordo com o DPE, o motivo da decisão teria sido o desabamento que aconteceu dentro do local no domingo, 11, que gerou lesões corporais em 2 presos. Além disto, o módulo do presídio estaria com fiações elétricas expostas, rachaduras nas paredes e outros graves problemas estruturais

As pessoas que estão custodiadas na unidade devem ser remanejadas para outros presídios.

