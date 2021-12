Justiça determina cobrança integral de pedágio na BR-324

A taxa de pedágio da BR-324 volta a ser cobrada integralmente a partir desta terça-feira, 23. De acordo com a concessionária ViaBahia, que administra a rodovia, a decisão é da Justiça Federal. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) tinha determinado a redução de 50% no valor da tarifa por conta da cratera na estrada no km 617, o que interdita parcialmente a rodovia.

A ViaBahia argumenta, por meio de nota, que o valor do pedágio é "indispensável para realização das obras de ampliação do sistema rodoviário e para a manutenção dos serviços de conservação e de atendimento aos usuários". Além de ressaltar que no mesmo dia do afundamento da pista, em 05 de junho, a concessionária desviou o tráfego na estrada, além de realizar obra para recomper a rodovia. A previsão é que a pista seja liberada até o final de julho.

Com a determinação da justiça, a tarifa do pedágio para automóvel, caminhonete e furgão é R$ 1,80, de motocicletas é de R$ 0,90 e o valor mais alto é de R$ 16,10, que é cobrado para caminhão com reboque.



Confira a tabela com os preços que entram em vigor nesta terça:



