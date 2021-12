Justiça decidirá sobre baianas na praia, diz Neto

Em nota, o prefeito ACM Neto afirmou que "não há nenhuma determinação da prefeitura para relocar as baianas de acarajé da areia das praias". Segundo a nota, "o projeto de requalificação da orla não prevê qualquer decisão com esse objetivo".

O prefeito destacou a importância das baianas para o turismo e a cultura de Salvador. "Respeito muito as baianas, e, nesta gestão, tudo será feito para ajudar e contribuir com essa categoria que é um patrimônio cultural da Bahia".

A nota foi publicada por conta da matéria veiculada na edição dsta sexta de A TARDE sobre a preocupação da Associação das Baianas de Acarajé e Vendedoras de Mingau (Abam) com a relocação de baianas que ocupam as faixas de areia, devido ao reordenamento da orla.

Na matéria, a secretária municipal de Ordem Pública, Rosemma Maluff, disse que 80 das 110 baianas licenciadas serão remanejadas para os quiosques que serão construídos nos calçadões. Outras 30 serão contempladas, segundo Rosemma, até "antes do verão". A assessoria de comunicação do prefeito reiterou que o que vale é a determinação do prefeito.

A reportagem pediu para ouvir a secretária e foi orientada pela assessoria do prefeito a procurar o assessor de comunicação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Até o fechamento da edição, a reportagem não conseguiu contato com o assessor por meio do número fornecido pela assessoria de comunicação do prefeito.

Reunião - Já durante o desfile em comemoração ao 7 de Setembro, ACM Neto disse que as baianas ficarão na faixa de areia se a Justiça Federal autorizar. "Eu me reuni com as baianas na semana passada. Se a Justiça Federal autorizar, nós vamos permitir", destacou.

O prefeito acrescentou que o ordenamento da orla vai ter estruturas móveis de forma semelhante ao Rio de Janeiro. "Se não permitir o cozimento do abará, a fritura do acarajé na areia, não será possível. O que valer para as baianas, vai valer para os antigos barraqueiros", completou.

Com relação ao número de baianas, Neto disse que está sendo feito um censo. "Oficialmente tem 110, mas estão dizendo que são 550. Se não der na orla, vamos procurar outros espaços para elas".

A presidente da Abam, Rita Santos, reclama do que considera falta de transparência. "Cada um diz uma coisa". Segundo ela, haverá, no dia 19, uma audiência para discutir o assunto, convocada pela vereadora Fabíola Mansur.

