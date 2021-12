Justiça considera ilegal paralisação da Polícia Civil

O Tribunal de Justiça da Bahia publicou nesta quarta-feira, 20, a decisão do juiz Moacyr Montenegro Souto que decretou a paralisação de 72 horas da Polícia Civil como ilegal. A greve foi deflagrada na manhã desta segunda-feira, 18.

O magistrado determinou a suspensão imediata da greve e o retorno dos membros da categoria ao trabalho. Segundo informações da assessoria da Polícia Civil, a sentença determinou ainda multa diária de R$ 30 mil ao Sindicato dos Policiais Civis e Servidores da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (Sindpoc), caso os policiais não voltem a trabalhar. O Sindipoc tem 15 dias para recorrer da decisão judicial.

Com previsão de término para a manhã de quinta-feira, 21, o movimento é motivado principalmente pelo aumento de homicídios contra policiais em todo o Estado, além da falta de estrutura, a diferença salarial entre as carreiras e o atraso na publicação de um decreto que regulamenta as promoções de classe, que deveria ter acontecido em abril.

adblock ativo