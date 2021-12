Justiça autoriza uso de força policial caso estudantes não saiam em 24h

A Justiça determinou nesta sexta-feira, 25, que os estudantes que ocupam o prédio da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, devem desocupar a unidade de ensino em até 24 horas. A decisão foi do juiz Ricardo Frederico de Campos e caso não seja obedecida, foi autorizado o uso de força policial para que a desocupação aconteça.

Na decisão o juiz diz que a desocupação "deve ser realizada sem violência, com toda a cautela necessária à situação, mediante a participação de um representante dos ocupantes e dos autores para a melhor solução possível, observando-se a boa convivência acadêmica, em um clima de paz".

A força policial poderá ser usada com o fim do prazo dado. "Se ultrapassado o prazo, sem a desocupação, autorizo, como medida extrema, contando com o bom senso das partes e o empenho na melhoria das condições de vida no campus, o uso de força policial".

O campus está ocupado desde 21 de outubro. Os alunos protestam contra a chamada PEC do Teto.

