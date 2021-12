Justiça aceita pedido de prisão contra advogado suspeito de agredir policial

A Justiça acatou o pedido de mandado de prisão preventiva contra o advogado Orlando Freire de Assis, de 29 anos, suspeito de agredir e tentar mandar o policial civil Sérgio Roberto Souza Oliveira, em Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador).

A confusão ocorreu no último domingo, 10, quando Orlando e o investigador iniciaram uma discussão em um evento, sendo necessário a intervenção de amigos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), momentos depois, o advogado também brigou com um outro homem e foi expulso da festa.

Ainda conforme o órgão, as informações apontam que o policial tentou conversar com Orlando quando, nesse momento foi atingido com socos e pontapés. Uma testemunha tentou ajudar e acabou sendo baleada pelo advogado.

adblock ativo