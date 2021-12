Juiz será 1º magistrado gay a se casar na Bahia

O juiz baiano Mário Soares Caymmi Gomes celebrará a sua união com o médico Alexandre de Moura Lima no próximo sábado, 14, após 12 anos juntos. Será o primeiro casamento homoafetivo de um magistrado no estado.

"As diferenças não podem ser negadas e precisam ser aceitas por toda a sociedade. O casamento é o resultado do amor existente entre duas pessoas", afirmou o juiz. Ele enfatizou que ainda existe na sociedade um movimento conservador, mas que é preciso ressaltar os direitos garantidos.

O juiz comemorou ainda a importância do reconhecimento do casamento homoafetivo no Brasil, a partir de decisão unânime do Supremo Tribunal Federal (STF), em maio de 2013.

