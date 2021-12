Juiz que sentenciou volta de crianças na BA reassume cargo

Após 180 dias afastado, o juiz Luís Roberto Cappio - que determinou o retorno de cinco crianças de Monte Santo (a 352 quilômetros da capital) adotadas por quatro famílias paulistas para a mãe biológica - retomou nesta segunda-feira, 22, as atividades na comarca de Euclides da Cunha (331 quilômetros de Salvador).

"Fui recepcionado com festa. Foram médicos, advogados, políticos, mas também gente da roça. Fiquei surpreso e satisfeito", disse Cappio ao A TARDE após o retorno.

O juiz tinha sido afastado por 90 dias pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) em 17 de abril. Em julho, o afastamento foi prorrogado por igual período.

O motivo alegado foi porque ele teria se desentendido e sido grosseiro com promotores, advogados e funcionários da comarca, e teria também apresentado baixa produtividade no trabalho.

Cappio nega as acusações e alega perseguição: "São mentiras. Já juntei documentos para arquivar esses processos", defendeu-se o juiz.

A assessoria do TJ-BA divulgou, diante da alegação de perseguição, que não trabalha "no campo da subjetividade", e que "juízes e desembargadores julgam com base em provas concretas".

Apesar de retomar as atividades, Cappio já enfrenta novo pedido de afastamento, do desembargador João Augusto Pinto. "Ele dá a entender que meu retorno abala a ordem pública. Ele também foi induzido a erro. Vou processar civil e criminalmente aqueles que falsearam contra mim", rebateu Cappio. A assessoria do TJ não informou quando o pedido do desembargador será apreciado.



Por ofício enviado a Cappio, o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, Josenilton da Hora, informou que não há ameaça de clima hostil pelo retorno do magistrado.

Processos

Para o juiz, a "perseguição" teria a ver com as irregularidades que ele apontou nos processos de adoção dos filhos da dona de casa Silvânia da Silva. Cappio substituiu o juiz Vítor Bizerra, que autorizou que cinco crianças fossem levadas a São Paulo sem o consentimento dos pais. Bizerra está afastado pelo Conselho Nacional de Justiça.

"O caso repercutiu no país inteiro e pode implicar promotores de justiça e advogados. Tem bandidos comuns e de gravata", ironizou Cappio. Diante da aposentadoria do corregedor das comarcas do interior, o caso dele será analisado pelo desembargador que assumiu o cargo, José Olegário Caldas.

Sobre as adoções, Cappio disse que as famílias paulistas e o Ministério Público do Estado (MP-BA) recorreram da decisão dele de devolver a guarda à mãe biológica.

"O processo parou. Ninguém quer mexer nessa cumbuca. Só gente de má-fé revogaria a decisão a favor da família dessas crianças".

Por meio de nota, a assessoria do MP-BA informou que a promotora de justiça Severina Patrícia recorreu da decisão, mas "não em prol de nenhuma parte, uma vez que a sentença proferida pelo juiz é considerada nula".

Uma das nulidades, segundo a resposta, é porque o MP não foi previamente ouvido. Além disso, para o órgão, havia duas exceções de suspeição (favorecer uma das partes) contra Cappio, "outro motivo que torna a sentença proferida por ele nula".

O caso deverá ser julgado por nova juíza que assumirá a comarca de Monte Santo.

