Juiz proíbe "paredões automotivos" no sudoeste da Bahia

A música Paredão Metralhadora, da banda Vingadora, fez sucesso no último verão. Mas o que algumas pessoas não sabem é que a canção foi inspirada nos paredões automotivos (carros com sistema de som muito potente). Mas esse equipamento que faz a festa nas praças do interior da Bahia, agora está proibido de ser instalado nos municípios de Paramirim, Érico Cardoso, Caturama e Rio do Pires, no sudoeste baiano.

De acordo com o site Brumado Notícias, o juiz Gleison dos Santos Soares proibiu os paredões automotivos nessas cidades por conta da poluição sonora. Reclamação constante da comunidade, o Ministério Público solicitou o veto ao equipamento.

Quem descumprir a determinação judicial está sujeito a pena de retenção do veículo, responder a inquérito policial e pode cometer infração de trânsito. Segundo o Brumado Notícias, apesar de agradar alguns moradores, a decisão desagradou os proprietários dos "paredões".

