Juiz liberta trabalhadores rurais em Baianópolis

Os cinco trabalhadores rurais que estavam presos desde o dia 7 de março na cadeia de Baianópolis (a 782 km de Salvador), por causa de um conflito agrário, foram libertados nesta segunda-feira, 27, pelo juiz da comarca local, Lázaro de Souza Sobrinho, após parecer favorável do Ministério Público estadual.

Os trabalhadores José Pereira de Jesus, Geneildo dos Santos Silva, Antônio de Jesus, João José da Silva e Sérgio Pereira de Jesus são acusados dos crimes de roubo, porte de armas, esbulho possessório, dano qualificado e associação criminosa.

No domingo, 26, eles receberam a visita de representantes do governo do estado. Na oportunidade, anunciaram a criação de uma força-tarefa entre as secretarias de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social; Promoção da Igualdade Racial e de Desenvolvimento Rural.

As equipes técnicas, além de entrevistas, farão uma pesquisa a documentação para identificar os reais proprietários e as terras que são devolutas e as da União.

Os posseiros liberados fazem parte da comunidade Porteira de Santa Cruz, situada na zona rural de Serra Dourada, que com moradores de outras comunidades, somando cerca de 130 famílias, se utilizam há mais de cem anos desta área para largar o rebanho na estiagem e fazer pequenas roças de mandioca.

Membro da Associação dos Advogados dos Trabalhadores Rurais (AATR), Clóvis Araújo, disse que os moradores usam a área com cerca de oito mil hectares como Fundo de Pasto ou de Larga. “Eles, há décadas, estão sendo vítimas de empresários querendo a área”, afirmou.

