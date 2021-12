Juiz determina retorno das cinco crianças de Monte Santo

O juiz Luís Roberto Cappio, da Comarca de Monte Santo, determinou que as cinco crianças baianas adotadas por famílias paulistas, em um suposto esquema de adoções irregulares, voltem a viver com os seus pais biológicos no interior da Bahia. As informações são da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Estado.

A decisão será publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) possivelmente nesta quarta-feira, 28 . Em sua decisão, Cappio revogou as guardas provisórias e determinou o acolhimento das crianças em um espaço voltado à reestruturação dos vínculos com a família baiana, pelo prazo mínimo de 15 dias. O grupo familiar deverá ser assistido psicossocialmente e estimulado à inclusão em políticas públicas de apoio à convivência familiar.

Na semana passada, a casa em que moravam as crianças, com os pais, em Monte Santo, foi incendiada. A polícia investiga se o incêndio foi criminoso e se está ligado ao caso. Não havia ninguém em casa no momento do incêndio.

As crianças saíram de Monte Santo em junho do ano passado, após ordem do juiz Vítor Manoel Xavier Bizerra. A retirada foi feita pela polícia.

Em depoimento à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do tráfico de pessoas, Bizerra afirmou que sua decisão se pautou em relatórios do Conselho Tutelar e do Ministério Público.

