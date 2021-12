Juiz determina que Bradesco Saúde garanta atendimento médico

O plano de assistência Bradesco Saúde deve garantir o atendimento aos seus segurados, sob pena de multa diária de R$ 200 mil. Esta foi a decisão do juiz da 28ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, Paulo Abiani Alves, que acolheu a liminar ajuizada pelo Ministério Público, Defensoria Pública e Procon.

Além de assegurar o atendimento, a operadora de saúde deve reembolsar integralmente todos os conveniados que desejaram realizar consultas, exames e procedimentos médicos de forma particular. Aqueles que não tiverem condições de arcar com os custos devem requerer que o Bradesco Saúde pague diretamente ao prestador do serviço.

Isso acontece porque os médicos da rede referenciada suspenderam o atendimento aos pacientes no dia 25 de junho, devido a um impasse em relação ao valor dos honorários.

Uma nova linha telefônica também deverá ser disponibilizada para os segurados em caráter imediato. Por meio deste contato, eles poderão solicitar o atendimento pretendido e a indicação de um prestador do serviço.

Segundo o Ministério Público, estas medidas foram recomendadas no dia 30 de junho. Entretanto, a operadora não cumpriu o compromisso e foi acionada na Justiça.

