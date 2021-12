Juiz determina interdição de carceragem

A carceragem da Delegacia Territorial de Mucuri (distante a 935 km de Salvador), no extremo sul do Estado, foi interditada pelo juiz Leonardo Santos Vieira Coelho. A medida foi motivada em virtude da falta de alimentação para os presos, de carcereiro e de segurança; facilidade para a entrada de drogas, bebidas e armas; e superlotação na unidade.

Com capacidade para 12 detentos, a unidade abriga 35. "As celas estão tão superlotadas que aproveitaram uma sala de arquivo para as mulheres que estão presas", disse o promotor Thiago Albani, que formulou o pedido de interdição à Justiça.

O juiz Leonardo Santos Vieira também decidiu que novos detentos não podem dar entrada na unidade. A decisão deveria ser acatada até o último sábado, 28, caso contrário, implicaria multa diária de R$ 10 mil à Polícia Civil, responsável pela administração da delegacia.

Até esta segunda-feira, 29, nenhum preso havia sido transferido da carceragem. De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Civil, a Delegacia de Mucuri aguarda decisão da Justiça.

Ainda segundo a nota da assessoria, a delegacia recebeu, na sexta passada, a notificação do Poder Judiciário para interditar a carceragem da unidade.

A 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Teixeira de Freitas (8ª Coorpin) - à qual a DT de Mucuri é subordinada - divulgou que, "assim que o local para remoção dos presos for definido pelo juiz responsável pela expedição da notificação, eles serão transferidos".

O Departamento de Polícia do Interior (Depin) informou que, em função da suspensão do contrato pelo fornecedor da alimentação anterior, foi determinada contratação de nova empresa, em junho, mediante dispensa de licitação, mas nenhuma se candidatou. "Nesse período, a alimentação vinha sendo oferecida pela prefeitura, sem qualquer interrupção".

A delegacia estava sem agente civis e, por conta disso, funcionários da prefeitura recebiam presos e familiares; faziam as transferências, registros e todo o serviço.

Segundo o promotor Thiago Albani, foram encontrados celulares com os presos, em virtude da falta de agentes da civis para proceder a revista de visitantes e produtos destinados aos presos.

"A condução dos detentos para procedimentos a serem realizados fora da delegacia não estava sendo feita e a alimentação, que deveria ser arcada pelo Estado, era fornecida pela prefeitura e complementada por familiares", lamentou o promotor.

