Juiz decreta prisão preventiva de pais suspeitos de matar bebê

A prisão preventiva do casal Jorge Mendes Carneiro Júnior, 41, e Erisângela Santos Silva, 38, foi decretada na noite desta quarta-feira, 7. Eles são suspeitos de ter matado o filho Pedro Silva Carneiro, de 9 meses.

Inicialmente, eles alegaram que o bebê se soltou da cadeirinha, abriu a porta do carro e caiu do veículo em movimento em Prado, no sul da Bahia. Mas a perícia descartou essa versão e acredita que o menino foi espancado pelos pais, o que teria causado a sua morte.

O casal já estava preso de forma temporária por 30 dias, prazo que seria encerrado nesta sexta, 9. Mas na noite desta quarta, o juiz Leonardo Coelho expediu a prisão preventiva deles.

Erisângela está grávida.

