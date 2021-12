Juiz de Senhor do Bonfim publica sentença em forma de poesia

Uma setença judicial sobre a apreensão de uma sanfona em Senhor do Bonfim (a 348 km de Salvador) chamou a atenção após ser publicada em forma de poesia. O autor do texto foi o juiz Teomar Almeida de Oliveira, da vara criminal, que criou os versos para divulgar sua decisão sobre quem ficaria com o instrumento musical. A sentença foi publicada no dia 23 de março.

A sanfona foi apreendida em uma ação de disputa entre dois músicos, que reivindicavam a propriedade do objeto. Quem ajuizou a ação foi um homem de prenome Nivaldo, que havia publicado a foto da sanfona em suas redes sociais. Entretanto, o outro músico, que não teve o nome revelado, alegou que o instrumento era seu e que foi roubado três anos antes.

Após a apreensão, Nivaldo apresentou um documento que comprovava que ele era o dono da sanfona. Este fato também foi registrado na setença poética, que que teve como resultado a devolução do instrumento para Nivaldo.

