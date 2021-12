Jovens são presos suspeitos de tráfico de drogas em Camaçari

Dois homens foram presos na última terça-feira, 25, após serem flagrados com drogas em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Com os suspeitos foram apreendidos 699 pinos de cocaína, 149 pedras de crack, 58 porções de cocaína e 138 dolinhas de maconha.

De acordo com a polícia, os jovens foram identificados como Iuri Soares Araújo que estava com a cocaína e uma balança de precisão, e Vinícius Brito Souto que estava sobre posse do crack, além de porções de cocaína, maconha e uma garrucha artesanal.

A dupla já está à disposição da Vara Criminal de Camaçari. Todo material apreendido será enviado para perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT)

adblock ativo