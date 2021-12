Jovens são presos por suspeita de tráfico de drogas em Abaíra

Dois jovens, identificados como Clodoaldo Alves dos Santos e Sirlan Xavier Novais, foram presos por suspeita de tráfico de drogas na última terça-feira, 8, nos povoados de Ouro Verde e Malhada, localizados no município de Abaíra (a 543 km de Salvador).

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), após denúncias de tráfico no povoado de Ouro Verde, uma guarnição da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe Chapada) encontrou um dos suspeitos com cinco pinos de cocaína e mil reais. Já na residência do outro suspeito, a polícia apreendeu maconha, dez celulares, 15 relógios, sete pulseiras e 24 anéis provenientes da venda pelos entorpecentes.

Os objetos e as drogas foram apresentadas na Delegacia Territorial de Seabra, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.

adblock ativo