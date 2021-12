Jovens são presos com arma de fogo e veículo roubado em Camaçari

Três homens foram presos após realizarem assaltos no bairro Camaçari de Dentro na noite desta terça-feira, 27. Policiais do 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Camaçari) encontraram com os suspeitos um revólver calibre 38, munições, dois celulares, uma corrente de ouro e um relógio.

Segundo o tenente-coronel da unidade, Marcelo Grun, para realizar os roubos, Augusto Barbosa dos Santos, 18 anos, Ricardo dos Santos Nogueira, 23, e Gilvan Alisson Rebouças, 18, utilizava um veículo roubado modelo Ford KA e que após consulta foi comprovado que possuía a placa adulterada.

A arma de fogo, os objetos furto de roubo, o carro e o trio foram encaminhados para a 18ª Delegacia Territorial de Camaçari. Os suspeitos foram autuados por receptação e porte de arma de fogo.

