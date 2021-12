Jovens são presos com 11 kg de maconha enterrados no quintal de casa

Dois jovens, identificados como Alan da Conceição, 23 anos, e Lucas Gomes, 21, foram presos na noite da última sexta-feira, 22, com onze quilos de maconha enterrados no quintal de casa, na cidade de Irecê, interior da Bahia.

O material foi localizado após as Equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) receberem uma denúncia anônima. Ao chegarem no imóvel, que fica no bairro Vila Nobelino, os suspeitos correram e tentaram fugir pelos fundos.

Com a apreensão, a dupla informou que as drogas estavam enterradas. Após escavação, os PMs acharam os 11 kg de maconha distribuídos em sacos e uma balança. Os jovens e as drogas foram apresentados na Delegacia Territorial de Irecê.

adblock ativo