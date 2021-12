Jovens são presas após assaltar entregador de pizzas em Feira de Santana

Duas jovens, identificadas como Fabricia Caroline Silva Oliveira, 19 anos e Maynara Cristine Medeiros Porto Tavares, 21 anos, foram presas na manhã desta sexta-feira, 22, por assaltar um entregador de pizzas, em Feira de Santana (distância de 109 quilômetros de Salvador).

Segundo o blog Polícia é Viola, após denúncias de assaltos no bairro Jussara, a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) localizou a dupla no interior da residência onde moram, na mesma região. Durante o assalto ao entregador de pizzas, as suspeitas roubaram sete pizzas, um aparelho celular e a quantia de R$ 50.

Na casa, a polícia apreendeu um celular roubado e um revólver calibre 32, com cinco munições.

Fabricia foi autuada em flagrante por posse ilegal de arma e Maynara foi ouvida e responderá o crime em liberdade.

adblock ativo