Jovens são mortos a tiros dentro de casa em Feira de Santana

Um adolescente de 16 anos e um jovem de 19 morreram após serem baleados dentro de uma casa na cidade de Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador), neste sábado, 14. Segundo informações da Central de Polícia, o crime aconteceu na Travessa Jorge Teles, no conjunto José Ronaldo, por volta das 11h.

As vítimas foram identificadas como Arlen Brandão dos Santos, de 16 anos, e Anderson Oliveira Pinto, 19. Arlen foi atingido por tiros na barriga, braços, nuca nas costas. O corpo dele foi localizado pela polícia na cozinha da casa. Já Anderson chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 12h.

De acordo com informações de populares, a casa onde ocorreu o crime havia sido alugada por Arlen há dois meses. Já Anderson morava na Rua Porto dos Milagres, no bairro Santo Antônio. A polícia ainda não tem informações sobre a autoria e motivação do crime.

