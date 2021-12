Jovens são levados para delegacia após fazer gesto obsceno para viatura

Três jovens foram conduzidos para a Delegacia Territorial de Guanambi, suspeitos de praticar atos obscenos contra uma viatura da Polícia Militar. O caso ocorreu no domingo, 8, durante uma festa de micareta, na cidade de Candiba.

Segundo o blog do Marcelo, Eudismar de oliveira Dantas, 20 anos, Samuel Glauber Rocha da Silva, 19, e Luiz Dantas Viana, subiram no veíuclo e pousaram para fotos, em, seguida, postaram as imagens nas redes sociais.

