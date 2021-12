Jovens são flagrados fazendo manobras perigosas na BR-407

Dois jovens foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) fazendo um racha com motocicletas na BR-407, em Capim Grosso (a 220 quilômetros de Salvador). A apreensão dos veículos foi feita durante uma ronda da PRF, nesta segunda-feira, 20, mas o fato foi divulgado pelo órgão nesta terça, 21.

Os dois homens (sendo um jovem de 16 anos) estavam em alta velocidade e fazendo manobras em cima das motos. Após a ordem de parada, os condutores, que não tinham habilitação para dirigir, tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais.

Por conta da irregularidade, os jovens irão responder por seus atos, segundo a PRF. A mãe do adolescente também assinou um termo de compromisso.

Segundo a PRF, fazer qualquer tipo de corrida, não autorizada, é crime de trânsito previsto no art. 308, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com pena de seis meses até seis anos, além de multa, suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo.

