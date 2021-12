Jovens são baleados dentro de condomínio em Vitória da Conquista

Dois jovens foram baleados nesta terça-feira, 2, no condomínio Residencial Flamboyant, em Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado. Ainda não se sabe a motivação do crime.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital Geral de Vitória da Conquista. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

A Polícia Militar esteve no local do crime para iniciar as investigações.

