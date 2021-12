Jovens são assassinados no feriadão em Feira de Santana

A polícia civil de Feira de Santana (a 108 km de distância de Salvador) registrou quatro assassinatos no feriado prologado da Independência da Bahia. Com esses, são 5 homicídios no início deste mês e 211 em todo o ano.

Todas as vitimas deste mês de julho são do sexo masculino e foram assassinadas a tiros. Lucas Santana Bento, 23 anos; Talisson Venas Marques, 17 anos; Lucas Machado da Silva, 23 anos; Tallis Rian da Silva Lobo, 17 anos e Jeferson Pereira de Jesus, 19 anos, foram identificados como os jovens mortos no último 2 de julho.

Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica. As autorias e os motivos dos assassinatos estão sendo analisados.

adblock ativo