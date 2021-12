Jovens morrem após colisão entre motos na BR-367

Luan Jhonata Lopes Pereira e Tayson Lima Andrade, ambos de 20 anos, morreram na noite deste sábado, 31, após as motos em que eles estavam colidirem de frente na BR-367, a seis quilômetros do centro de Eunápolis (distante a 671 km de Salvador), no sul do estado.

Segundo Informações do Radar 64, Tayson residia na zona rural de Vera Cruz e estava indo para o trabalho, em uma lanchonete de Eunápolis. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e, posteriormente, identificado por sua mãe.

Não há mais informações a respeito de Luan, apenas que ele era natural de Porto Seguro. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda investiga as causas do acidente.

adblock ativo