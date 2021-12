Jovens fazem vídeo sobre biblioteca móvel em Simões Filho

O projeto nomeado bibliocicleta, do designer Augusto Leal, foi mais uma das histórias relatadas pela equipe do "Imagina da Copa" esta semana. A ideia da biblioteca itinerante surgiu durante o trabalho de conclusão de curso em Design Gráfico de Augusto pela Universidade Federal da Bahia (Ufba).

O trabalho de Augusto seria montar uma biblioteca popular em uma casa no centro da cidade, mas em função de contratempos, os planos mudaram e então que a biblioteca ambulante passou a funcionar, circulando por por praças, escolas e campos de futebol da cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

O intuito do autor do projeto era incentivar a leitura, com o repasse de mais de 100 livros a cada 30 minutos. A partir da iniciativa, veio a ideia de também promover oficinas de incentivo a literatura e democratização do livro. O objetivo agora é levar a bibliocicleta para outras regiões.

O Imagina na Copa foi um projeto que surgiu em 2013, com vista na mobilização que busca incentivar trabalhos na esfera individual e coletiva na construção de um país melhor e capturar o potencial do povo na transformação micro e macro do Brasil.

