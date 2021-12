Jovens de classe média são presos com metralhadora

Quatro integrantes de uma quadrilha suspeita de tráfico, formada por jovens de famílias de classe média de Vitória da Conquista (distante a 556 km de Salvador), foram presos, na quarta-feira, 31, por investigadores da Delegacia de Homicídios (DH) com uma metralhadora Beretta, calibre 9 mm, de uso restrito. Segundo a polícia, eles integram um grupo criminoso envolvido em assaltos e homicídios na cidade e são comparsas de "Nem Bomba", apontado como principal traficante da região.

Foram presos Amanda Carvalho de Almeida, 20, namorada de Nem Bomba, Hudson Santos Freire, o "Hudão", 28, braço direito do traficante, Ramón Martins Batista, 24, e Grazielle Brito Barroso, 26, companheira de Hudão. A metralhadora encontrada com os quatro, de fabricação italiana, foi localizada em uma residência no bairro Petrópolis. Conforme a polícia, o imóvel era usado para distribuição e depósito de drogas e armas.

Além da arma, foram encontrados cinco quilos de cocaína, crack e maconha, munições de diversos calibres, balança, material para refino e embalagem da droga. Amanda, Hudão, Ramón e Grazielle foram autuados em flagrante pelo delegado Neuberto Costa, titular da DH/Conquista, por tráfico, associação ao tráfico de drogas, formação de quadrilha e porte ilegal de arma de fogo e munições de calibre restrito. Todos estão à disposição da Justiça, na carceragem do Presídio Nilton Gonçalves.

adblock ativo