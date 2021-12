Jovens de 16 e 14 anos são mortas dentro casa em Camaçari

Duas adolescentes foram assassinadas na madrugada desta quarta-feira, 22, por volta das 03h20, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

As jovens F.V.V, de 16 anos, e S.V.A, de 14 anos, dormiam em casa quando três homens encapuzados invadiram o quarto delas e efetuaram vários disparos, atingindo-as na cabeça, abdômen e braço. As vítimas morreram no local.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), testemunhas relataram que a jovem de 16 anos tinha um relacionamento amoroso com um traficante da região conhecida como Parque Continental.

A autoria e a motivação deste duplo homicídio estão sendo investigadas.

Candeias

Um outro jovem foi assassinado, na noite desta terça-feira, 21, em Candeias. Jucemir Silva Lima, 25 anos, baleado numa comunidade conhecida como Campo da Mata do Cavalo. O crime aconteceu por volta das 22h.

De acordo com testemunhas, o jovem andava pela rua quando foi surpreendido por um homem que efetuou vários disparos de arma de fogo. Jucemir foi baleado na cabeça e no braço.

